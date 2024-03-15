تارودانت : حجز أطنان من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية

هبة بريس _ الرباط

حجزت مصالح المراقبة الخاصة بالمواد الاستهلاكية بمدينة تارودانت، خمسة أطنان من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية داخل مستودع مخصص للمواد الغذائية خارج أسوار مدينة تارودانت.

وقامت المصالح المختصة بوضع الكمية المحجوزة رهن إشارة الجهات المعنية، وفقا للمساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث تم التخلص منها عن طريق حرقها وتحرير محضر في النازلة

و تأتي الحملة في إطار تفعيل المذكرات الوزارية والقرارات العاملية، القاضية بضرورة تتبع ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للبيع خلال الشهر الفضيل.

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