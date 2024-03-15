المغرب يشدد على أهمية قيادة فعالة لمفوضية الاتحاد الإفريقي

2024-03-15 / 17:27
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هبة بريس _ الرباط

أكد المغرب، اليوم الجمعة أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، على أهمية قيادة فعالة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء المؤسسة الإفريقية.

وقال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، خلال مشاركته في أشغال الدورة الاستثنائية ال22 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي حول تحضيرات انتخاب كبار قادة مفوضية الاتحاد الإفريقي في فبراير 2025، إن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمنظمة الإفريقية على اعتبار أن القرارات التي ستتوج “مداولاتنا اليوم ستعطي معنى لعملية الإصلاح الشاملة التي نحن ملتزمون بها”.

وشدد عروشي على أن انتخابات قيادات مفوضية الاتحاد الإفريقي المرتقبة في فبراير 2025 تعد فرصة جديدة لتعزيز أسس المؤسسة الإفريقية وتوطيد مسلسل بناء وتعزيز الاندماج الإقليمي.

وأبرز الدبلوماسي المغربي أن هذه الانتخابات تمثل أيضا، من الناحية العملية، مناسبة لإعطاء معنى جديد لمبدأ التناوب الإقليمي، انطلاقا من مبدأ أن كافة مناطق قارتنا ستتاح لها الفرصة لتقديم أفضل المرشحين لشغل مختلف المناصب المتبارى بشأنها.

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