الوالي امهيدية يأمر بتحويل جنبات “لوطورت” وسط البيضاء لحزام أخضر

2024-03-15 / 12:03
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عديد المشاريع و الأوراش التي تم إطلاقها بالدار البيضاء منذ تعيين محمد امهيدية في منصب “والي الجهة”، حيث حرص الرجل على العمل الميداني اليومي و قام بالعديد من الزيارات لمختلف الأوراش و أحياء المدينة.

امهيدية الذي بدأت ثمار عمله تظهر بشكل جلي، حيث تحولت الدار البيضاء في وقت وجيز لمدينة تظهر عليها معالم التغيير، حتى عقلية بعض المسؤولين الذين كانوا سلفا في المدينة بدأت تتغير، بسبب المراقبة و المحاسبة و التتبع اليومي من طرف الوالي و فريق عمله.

و في هذا الصدد، وجه امهيدية تعليماته للمصالح المختصة بضرورة الاهتمام بالمساحات و الفضاءات الخضراء و إعطائها أولوية في برنامج عمل مقاطعات الدار البيضاء، و من بين ذلك تحويل جنبات الطريق السيار وسط المدينة لحزام أخضر.

و شرع عدد من العمال في الأيام الأخيرة في عمليات غرس بعض الأنواع من الأشجار و البذور و العشب الذي لا يحتاج الكثير من المياه، على طول جنبات الطريق السيار، و هو ما تفاعل معه سكان المدينة إيجابا مطالبين بالمزيد في مدينة مقبلة على احتضان تظاهرتي كأس إفريقيا و المونديال.

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‫9 تعليقات

  1. عديد المشاريع و الأوراش التي تم إطلاقها بالدار البيضاء منذ تعيين محمد امهيدية في منصب والي الجهة

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  4. ضرورة الاهتمام بالمساحات و الفضاءات الخضراء و إعطائها أولوية في برنامج عمل مقاطعات الدار البيضاء

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  7. قرار صاءب ووجيه وما يجب الانتباه اليه هو غرس أشجار محلية التي توفر الضلال وتقاوم الجفاف وليس هذا النوع الدخيل من النخيل الذي لا يوفر الضل حتى لنفسه
    وشكرا

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