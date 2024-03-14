اشتوكة: تدوينات فايسبوكية “مسيئة ” تتسبب في اعتقال مستشار جماعي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت عناصر المركز القضائي بسرية اشتوكة أيت باها، قبل يومين ، مستشاراً جماعياً بمنطقة أيت باها، بعد شكاية تقدم بها بعض أعيان المنطقة للنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان.

المستشار الجماعي الموقوف، متهم بكتابة منشورات على حائط صفحته بالفايسبوك، تسيء إلى بشخصيات معروفة بالمنطقة، حيث إتهمه الأعيان بالتشهير بهم بواسطة الأنظمة المعلوماتية، مما دفعهم إلى وضع شكاية في الموضوع، أفضت إلى إعتقاله.

هذا، وقد جرى إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، إلى حين إستكمال باقي الأبحاث والتحريات، وعرضه على وكيل الملك من أحل مواجهته بالمنسوب إليه.

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