برشلونة يفوز على نابولي ويتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

برشلونة يفوز على نابولي ويتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

2024-03-12 / 22:05
0

حسم نادي برشلونة التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على نابولي بثلاثة أهدف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتيجك.

بدأ فريق برشلونة الشوط الأول بالهجمات القوية عبر عرضيات لاعبه كانسيلو، لكن لم تكن دقيقة بالشكل المطلوب.

واستمرت محاولات كانسيلو في إرسال العرضيات، لكن الدفاع الخصم تصدى لها بشكل جيد.

بالتزامن مع ذلك، دخل فريق نابولي اللقاء بمحاولات من قبل لاعبيه كفاراتسيحيليا وأوسيمين في منتصف الشوط الأول.

وفي الدقيقة الخامسة عشرة، نجح فيرمين لوبيز في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة، ليعاود كانمسيلاو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة السابعة عشرة.

وقام أمين رحماني بتعديل النتيجة لصالح نابولي بهدف في الدقيقة الثلاثين.

وفي الشوط الثاني استمر السجال بين الفريقين في محاولة السيطرة على منطقة وسط الملعب، وسط محاولات طفيفة لإحراز هدف.

وفي نهاية المباراة، سجل برشلونة الهدف الثالث عن طريق ليفاندوسكي في الدقيقة83.

لينتهي اللقاء بتأهل برشلونة لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على نابولي بثلاثية مقابل هدف.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أرسنال يتخطى عقبة بورتو ويتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

أرسنال يتخطى عقبة بورتو ويتأهل إلى ربع نهائي دوري…

2024-03-12 / 23:03
Photo of برشلونة يتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا

برشلونة يتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا

2024-03-12 / 22:55
Photo of حمد الله يودع دوري أبطال آسيا بشجار مع البليهي وبطاقة حمراء

حمد الله يودع دوري أبطال آسيا بشجار مع البليهي…

2024-03-12 / 21:23
Photo of الكشف عن موعد سحب قرعة دور ال16 من كأس العرش

الكشف عن موعد سحب قرعة دور ال16 من كأس…

2024-03-12 / 20:32
Photo of الكشف عن قائمة منتخب أقل من 20 سنة المستدعاة لمواجهتي إنجلترا وأمريكا

الكشف عن قائمة منتخب أقل من 20 سنة المستدعاة…

2024-03-12 / 20:11
Photo of الكشف عن قائمة منتخب أقل من 20 سنة المستدعاة لمواجهتي إنجلترا وأمريكا

الكشف عن قائمة منتخب أقل من 20 سنة المستدعاة…

2024-03-12 / 19:58
Photo of منير المحمدي يعلق على إختيار إبراهيم دياز للمنتخب المغربي

منير المحمدي يعلق على إختيار إبراهيم دياز للمنتخب المغربي

2024-03-12 / 16:59
Photo of استبعاد ياسين بونو من قائمة الهلال أمام الإتحاد في دوري أبطال آسيا

استبعاد ياسين بونو من قائمة الهلال أمام الإتحاد في…

2024-03-12 / 15:21
Photo of نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

2024-03-12 / 14:12
Photo of الاتحاد الفرنسي يمنع إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين الصائمين

الاتحاد الفرنسي يمنع إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين الصائمين

2024-03-12 / 14:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق