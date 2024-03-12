برشلونة يفوز على نابولي ويتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

حسم نادي برشلونة التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على نابولي بثلاثة أهدف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتيجك.

بدأ فريق برشلونة الشوط الأول بالهجمات القوية عبر عرضيات لاعبه كانسيلو، لكن لم تكن دقيقة بالشكل المطلوب.

واستمرت محاولات كانسيلو في إرسال العرضيات، لكن الدفاع الخصم تصدى لها بشكل جيد.

بالتزامن مع ذلك، دخل فريق نابولي اللقاء بمحاولات من قبل لاعبيه كفاراتسيحيليا وأوسيمين في منتصف الشوط الأول.

وفي الدقيقة الخامسة عشرة، نجح فيرمين لوبيز في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة، ليعاود كانمسيلاو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة السابعة عشرة.

وقام أمين رحماني بتعديل النتيجة لصالح نابولي بهدف في الدقيقة الثلاثين.

وفي الشوط الثاني استمر السجال بين الفريقين في محاولة السيطرة على منطقة وسط الملعب، وسط محاولات طفيفة لإحراز هدف.

وفي نهاية المباراة، سجل برشلونة الهدف الثالث عن طريق ليفاندوسكي في الدقيقة83.

لينتهي اللقاء بتأهل برشلونة لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على نابولي بثلاثية مقابل هدف.

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