مقتل 3 رهبان مصريين باعتداء في جنوب أفريقيا

هبة بريس _ وكالات

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، الثلاثاء، إن “ثلاثة رهبان مصريين قتلوا في “اعتداء إجرامي” داخل دير قبطي في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا”.

وقال المتحدث باسم الكنيسة في بيان على فيسبوك، “تعرض ثلاثة من الرهبان لاعتداء إجرامي بديرنا القبطي” مما أدى لمقتلهم.

وأضاف أن “أحد الرهبان القتلى هو الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب أفريقيا”.

وتابع “انتقلت الأجهزة المعنية إلى الدير وبدأت عملها في كشف ملابسات الحادث، كما توجه إلى الدير السفير المصري في جوهانسبرج لمتابعة الموقف

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp