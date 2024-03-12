في أول ايام رمضان.. هذه أسعار الخضر والفواكه بالسوق الاسبوعي ببركان

هبة بريس : وجدة

عرفت اثمنة الخضر والفواكه بالسوق الأسبوعي لمدينة بركان، في أول يوم من رمضان (الثلاثاء 13 مارس 2024) انخفاضا نوعا ما كالآتي :

– البطاطا: ما بين 03,5 و 04 دراهم للكيلوغرام؛

– البصل: ما بين 07 و 08 دراهم؛

– البصل (شالوط): 04 دراهم للربطة؛

– الطماطم: ما بين 05 و 06 دراهم؛

– الزرودية (خيزو): ما بين 04 و 06 دراهم؛

– الشفلور: 05 دراهم؛

– لكروم: 05 دراهم؛

– الجلبان: ما بين 10 و 13 درهما؛

– اللوبيا الخضراء (الشعرة): 20 درهما؛

– الكرعة: ما بين 08 و 10 دراهم؛

– اللفت: 07 دراهم؛

– البرانية (الدنجال): 06 دراهم؛

– الفول: ما بين 04 و 05 دراهم؛

– القرنيع: ما بين 06 و 08 دراهم؛

– الخرشف: 05 دراهم؛

– الشفلور: 05 دراهم؛

– لكروم: 05 دراهم؛

– البسباس: 04 دراهم؛

– الفلفل لحلو الأخضر: 13 درهما؛

– الفلفل الأحمر عادي: 15 درهما؛

– الفلفل الأحمر والأصفر الخاص بالبيتزا: 30 درهما؛

– الفلفل الحار: ما بين 10 و 12 درهما؛

– الصلاطة ورق: 07 دراهم؛

– لخيار: 09 دراهم؛

– البطراف (الباربا): 06 دراهم؛

– الثوم: ما بين 50 و 60 درهما؛

– البرتقال (اللتشين): 08 دراهم؛

– لتشين العصير (بلانسية): 05 دراهم؛

– الليمون (الحامض): ما بين 06 و 08 دراهم؛

– التفاح: 15 دراهم؛

– البنان: ما بين 10 و 12 دراهم؛

– الفراولة (لفريز): 15 درهما؛

– الخبيز: 03 دراهم للربطة؛

– النعناع: 01 درهم للربطة؛

– الشيبة: 02 درهم للربطة كبيرة؛

– القصبر: 01 درهم للربطة؛

– المعندوس: 01 درهم للربطة؛

– الكرافس: 01 دراهم للربطة؛

– التمور: ما بين 30 و 70 درهما (حسب النوع والجودة)؛

– الشريحة: 50 درهما؛

– الكركاع: 35 درهما؛

– الكركاع مقشر: 80 درهما.

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