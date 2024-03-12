في أول ايام رمضان.. هذه أسعار الخضر والفواكه بالسوق الاسبوعي ببركان
عرفت اثمنة الخضر والفواكه بالسوق الأسبوعي لمدينة بركان، في أول يوم من رمضان (الثلاثاء 13 مارس 2024) انخفاضا نوعا ما كالآتي :
– البطاطا: ما بين 03,5 و 04 دراهم للكيلوغرام؛
– البصل: ما بين 07 و 08 دراهم؛
– البصل (شالوط): 04 دراهم للربطة؛
– الطماطم: ما بين 05 و 06 دراهم؛
– الزرودية (خيزو): ما بين 04 و 06 دراهم؛
– الشفلور: 05 دراهم؛
– لكروم: 05 دراهم؛
– الجلبان: ما بين 10 و 13 درهما؛
– اللوبيا الخضراء (الشعرة): 20 درهما؛
– الكرعة: ما بين 08 و 10 دراهم؛
– اللفت: 07 دراهم؛
– البرانية (الدنجال): 06 دراهم؛
– الفول: ما بين 04 و 05 دراهم؛
– القرنيع: ما بين 06 و 08 دراهم؛
– الخرشف: 05 دراهم؛
– الشفلور: 05 دراهم؛
– لكروم: 05 دراهم؛
– البسباس: 04 دراهم؛
– الفلفل لحلو الأخضر: 13 درهما؛
– الفلفل الأحمر عادي: 15 درهما؛
– الفلفل الأحمر والأصفر الخاص بالبيتزا: 30 درهما؛
– الفلفل الحار: ما بين 10 و 12 درهما؛
– الصلاطة ورق: 07 دراهم؛
– لخيار: 09 دراهم؛
– البطراف (الباربا): 06 دراهم؛
– الثوم: ما بين 50 و 60 درهما؛
– البرتقال (اللتشين): 08 دراهم؛
– لتشين العصير (بلانسية): 05 دراهم؛
– الليمون (الحامض): ما بين 06 و 08 دراهم؛
– التفاح: 15 دراهم؛
– البنان: ما بين 10 و 12 دراهم؛
– الفراولة (لفريز): 15 درهما؛
– الخبيز: 03 دراهم للربطة؛
– النعناع: 01 درهم للربطة؛
– الشيبة: 02 درهم للربطة كبيرة؛
– القصبر: 01 درهم للربطة؛
– المعندوس: 01 درهم للربطة؛
– الكرافس: 01 دراهم للربطة؛
– التمور: ما بين 30 و 70 درهما (حسب النوع والجودة)؛
– الشريحة: 50 درهما؛
– الكركاع: 35 درهما؛
– الكركاع مقشر: 80 درهما.