إصدار بطاقات توصيف لاختبارات انتقاء أساتذة أبناء الجالية بأوروبا

هبة بريس

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطاقات توصيف الاختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا – دورة مارس 2024.

وذكرت الوزارة، في بلاغها أنه في إطار ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين وتمكينهم من توجيه وتركيز مجهوداتهم في التحضير الجيد لاجتياز الاختبارات الكتابية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا – دورة مارس 2024 المقرر إجراؤها يوم السبت 30 مارس 2024”، تم إعداد بطاقات توصيف المجالات المضمونية للاختبارات الكتابية للمباراة المذكورة، والتي تحدد المجالات الأساسية وتحصر المحاور الرئيسية ودرجة أهمية كل مجال وكل محور بالنسبة لكل اختبار على حدة.

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