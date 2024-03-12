مشروع ضخم.. الحكومة تمنح 300 ألف هكتار للراغبين في الاسثتمار في الهيدروجين الأخضر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مشروع وطني ضخم ذاك الذي استعرض تفاصيله عزيز أخنوش رئيس الحكومة و المتعلقة باسثتمارات المملكة في الهيدروجين الأخضر، حيث تم تفعيل “عرض المغرب” للشروع في تنفيذ تفاصيله و التي ستحول المغرب لإحدى الدول الخمس الكبرى المنتجة و المصدرة عالميا للطاقة النظيفة.

و قامت الدولة بتحديد عقارات عمومية مهمة لهذا المشروع الوطني الضخم تناهز مساحتها مليون هكتار، حيث سيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين، ستوزع على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10.000 و30.000 هكتار، وذلك وفق حجم المشاريع المرتقبة، مع حرص الدولة في إطار تعاقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي.

و قد توصلت الحكومة لحدود الساعة بأكثر من 100 طلب من مستثمرين وطنيين و دوليين عبروا عن رغبتهم في ضخ رساميل كبيرة و مهمة في مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، بالنظر للمؤهلات الكبيرة التي تزخر بها بلادنا في هذا المجال.

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