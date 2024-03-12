أحكام بالسجن النافذ على مقاول ومهندسين في قضية انهيار عمارة بتزنيت

ع اللطيف بركةً : هبة بريس

قضت ابتدائية تيزنيت ،يوم امس الاثنين 11 مارس الجاري، في ملف انهيار عمارة سكنية في طور البناء والتي خلفت مصرع شخصين وإصابة اخرين بمنطقة أكلو ، بالسجن ثلاث سنوات، في حق مقاول العمارة ، فيما حكمت على مهندس مكتب الدرسات، بسنتين، وعشرة أشهر لمهندس مكتب المراقبة، فيما تم تبرئة المهندس المعماري.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة المتهمين بتهم تتعلق بـ “القتل غير العمد نتيجة عدم احترام النظم والقوانين، والتسبب في جروح غير عمدية أدت إلى عجز تزيد مدته عن ستة أيام”، بالإضافة إلى “البناء بدون رخصة وعدم احترام الوثائق المكتوبة والمرسومة المتعلقة بالتراخيص”، و “إنشاء بناء بدون احترام المقتضيات والوثائق المكتوبة والمرسومة”، و”المشاركة في ذلك”، إضافةً إلى “عدم حفظ دفتر الورش”.

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