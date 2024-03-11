دوري أبطال آسيا.. رحيمي يسجل ثنائية ويساهم في قيادة العين للتأهل إلى نصف النهائي

قاد الدولي المغربي سفيان رحيمي فريقه العين الإماراتي للفوز على مضيفه النصر السعودي بالضربات الترجيحية، مساء اليوم الإثنين، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل رحيمي هدفين في الدقيقتين 28 و45 من عمر الجولة الأولى، في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بفوز النصر السعودي بثلاثة أهداف لإثنين.

ولجأ الطرفان إلى الأشواط الإضافية بحكم فوز العين الإماراتي ذهابا بهدف دون رد، قبل أن يتم اللجوء إلى الضربات الترجيحية التي تفوق فيها العين الإماراتي.

وعاد رحيمي ليسجل ضربته الترجيحية، ليتأهل بذلك العين الإماراتي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا مقصيا النصر السعودي بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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