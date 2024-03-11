بـ7 جوائز.. فيلم أوبنهايمر” يكتسح جوائز الأوسكار

2024-03-11 / 12:48
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هبة بريس - متابعة

فاز فيلم السيرة الذاتية “أوبنهايمر” في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام حيث حصل على سبع جوائز بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل ممثل وأفضل مخرج.

وحصل كريستوفر نولان على جائزة أفضل إخراج عن فيلم “أوبنهايمر” على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في 10 مارس 2024 في هوليوود، كاليفورنيا.

وحصل كيليان مورفي على جائزة أفضل ممثل عن أدائه، متفوقًا على بول جياماتي وجيفري رايت، كما حصل روبرت داوني جونيور على جائزة أفضل ممثل مساعد، متفوقًا على روبرت دي نيرو ورايان جوسلينج.

مورفي، الذي فاز بأول جائزة أوسكار منذ ترشيحه الأول، هو أيضًا أول فائز أيرلندي المولد في فئته.

وقال قبل أن يهدي جائزته “لصانعي السلام في كل مكان”: “أنا مندهش قليلاً”.

وفاز داوني جونيور بأول جائزة أوسكار له بعد أن تم ترشيحه مرتين من قبل عن فيلمي Chaplin وTropic Thunder.

وقال: “أود أن أشكر طفولتي الرهيبة والأكاديمية بهذا الترتيب”، قبل أن يضيف لاحقًا: “كنت بحاجة إلى هذه الوظيفة أكثر مما احتاجتني”.

وحصل نولان على أول جائزة أوسكار لأفضل مخرج، بعد أن تم ترشيحه سابقًا عن فيلم Dunkirk، متغلبًا على مارتن سكورسيزي وجوناثان جليزر.

و عند حديثه عن السينما في كلمته قال: “لا نعرف إلى أين تتجه هذه الرحلة المذهلة من هنا ولكن معرفة أنكم تعتقدون بأنني جزء مهم منها، يعني العالم بالنسبة لي”.

كما فاز الفيلم بجائزة المونتاج والتصوير السينمائي والتسجيل.

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