بلجيكي يستغل مشكلا تقنيا في بنكه ويسحب 90 الف اورو دون خصم من حسابه

هبة بريس - الرباط

استغل بلجيكي شاب. مشكلة تقنية في بنكه BNP Paribas Fortis لسحب الأموال 46 مرة، دون الخصم من حسابه.

وحسب ما نقلته صحف بلجيكية، فقد بلغ مجموع المبالغ التي سحبها الشاب 90 ألف يورو “مجانية”، مشيرة إلى أنها قد تؤدي به إلى السجن.

وتعود تفاصيل الواقعة، الى اقدام الشاب على مبلغ 1000 يورو لمساعدة صديق له في تمويل حفل زفافه. وقال: “لم أكن أعلم حينها أن سحب الأموال لم يتم تسجيله، لأنني لا أتحقق من حسابي كثيرًا”، ثم سحب 3000 يورو، قبل أن ينتبه إلى وجود خطأ في النظام.

واستغل الشاب مشكل عدم تسجيل أي سحب في حسابه وضاعف عمليات سحبه.

وبحسب محاميه، فق، أراد الشاب قبل كل شيء “مساعدة صديق في تمويل حفل زفافه” الذي “كلف الكثير من المال”، إلا أن البلجيكي أعطى 30 ألف يورو لصديقه، وأنفق الباقي على نفسه.

ويؤكد المحامي أن “الأمر ليس سرقة متعمدة”، ولا “نوعا من السطو على البنوك”.

في حين، ويطالب المدعي العام باسترداد المبلغ المسروق، والحكم عليه بالسجن 18 شهرا.

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