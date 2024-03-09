الرباط ..زلزال الاقالات يعصف بمسؤولين إداريين ورؤساء أقسام بمستشفى ابن سينا

هبة بريس - الرباط

أصدر المدير العام للمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، محسن رؤوف، أمس الجمعة قرارات إقالة عصفت بمسؤولين إداريين ورؤساء أقسام من مناصبهم بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية .

وقالت مصادر “هبة بريس “، ان هذه الاقالات جاءت بسبب بعض الاختلالات الإدارية، وفشل المسؤولين المقالين في تدبير المرفق الصحي داخل المركز وفق النظام المعمول به خصوصا أن عددا منهم عمر طويلا بمناصبهم بالمركز الاستشفائي ومنهم من تجاوز العشرين سنة .

جدير بالذكر أن رؤوف محسن عين مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، خلال اجتماع مجلس الحكومة في ثامن يونيو من سنة 2023 .

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