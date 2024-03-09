الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان
الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان

أردوغان: لا فرق بين نتنياهو وهت.لر

2024-03-09 / 17:08
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إنه “لا فرق” لديه بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والزعيم النازي أدولف هتلر.

ومنذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس، وصف أردوغان مرارا إسرائيل بأنها “دولة إرهابية”، قائلا إن حماس التي تصنّفها الدولة العبرية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة “إرهابية”، هي “حركة تحرر”.

وأكد أردوغان، خلال كلمة في إسطنبول، دعمه “الحازم” لقادة حركة حماس، التي تخوض حربا ضد إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر.

وقال الرئيس التركي: “لا يمكن لأحد أن يدفعنا الى تصنيف حماس منظمة إرهابية. تركيا هي البلد الذي يتحدث بشكل علني مع قادة حماس، والذي يقف خلفهم بحزم”.

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