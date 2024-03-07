السويد تصبح رسميا عضوا في حلف شمال الأطلسي

أصبحت السويد، اليوم الخميس، العضو ال32 في حلف شمال الأطلسي، بعد تسليمها وثائق الانضمام خلال مراسم في واشنطن.

وخلال هذه المراسم التي جرت في العاصمة الفدرالية الأمريكية، سلم رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، رسميا وثائق المصادقة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.

وفي كلمة خلال ندوة صحافية، رحب بلينكن بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، معتبرا أن المنظمة أضحت “أكبر وأقوى من أي وقت مضى”.

من جانبه، اعتبر كريسترسون أن هذا اليوم يعد “تاريخيا” بالنسبة لبلاده، مضيفا أن الوحدة والتضامن سيكونان بمثابة الضوء الذي يوجه السويد كعضو في الناتو”.

وصادقت المجر، الاثنين الماضي، على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، مما أزال آخر عقبة أمام انضمام هذه الدولة إلى الحلف الأطلسي.

وكانت السويد أعلنت، عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، ترشحها لعضوية حلف شمال الأطلسي في ماي 2022، تزامنا مع إعلان فنلندا التي أصبحت العضو الـ31 في المنظمة في أبريل.

وينهي انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي 200 عام من عدم الانحياز العسكري للدولة الاسكندنافية. ورغم التزامها بالحياد، حققت ستوكهولم تقاربا مع حلف الأطلسي من خلال الانضمام إلى الشراكة من أجل السلام في عام 1994، ومجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية في عام 1997.

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