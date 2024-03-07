جمجمة بشرية بجماعة الرواضي تستنفر درك الحسيمة

2024-03-07 / 18:28
0
هبة بريس - مكتب طنجة

عثر أمس الأربعاء على جمجمة بشرية بجماعة الرواضي، الأمر الذي استنفر عناصر الدرك الملكي بإقليم الحسيمة، التي انتقلت الى عين المكان لمعاينة الجمجمة .

ووفق مصادر محلية، فإن أحد الفلاحين عندما كان يحفر الأرض لغرس الأشجار، عثر على الجمجمة، ما دفعه لإخطار السلطات المحلية التي أخبرت بدورها مصالح الدرك الملكي .

وقد تم نقل الجمجمة الى إحدى المختبرات حيث سيتم اخضاعها لفحص بهدف تحديد هوية صاحبها والأسباب التي قد تكون وراء وفاته في إطار التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك بأوامر من النيابة. العامة .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بنموسى يتفقد الورشات التكوينية في مجال تحسين البيئة المدرسية

بنموسى يتفقد الورشات التكوينية في مجال تحسين البيئة المدرسية

2024-03-07 / 20:19
Photo of تغيير مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات خلال شهر رمضان

تغيير مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات خلال شهر رمضان

2024-03-07 / 19:20
Photo of طنجة..طالبة تنهي حياتها شنقا داخل شقة

طنجة..طالبة تنهي حياتها شنقا داخل شقة

2024-03-07 / 18:54
Photo of لتجاوز الخلافات ..مطالب بحل مجلس جماعة وجدة

لتجاوز الخلافات ..مطالب بحل مجلس جماعة وجدة

2024-03-07 / 18:47
Photo of “احتقان التعليم”..بنموسى مطلوب بالبرلمان للمساءلة

“احتقان التعليم”..بنموسى مطلوب بالبرلمان للمساءلة

2024-03-07 / 18:21
Photo of المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بجودة الملح الغذائي وسلامته الصحية

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بجودة الملح الغذائي وسلامته…

2024-03-07 / 17:55
Photo of نشرة إنذارية: رياح قوية وتساقطات مطرية وثلجية من الجمعة إلى الأحد

نشرة إنذارية: رياح قوية وتساقطات مطرية وثلجية من الجمعة…

2024-03-07 / 17:40
Photo of سطات والدّراجات النّارية C90.. “الفوضى دايرا جَنْحين”

سطات والدّراجات النّارية C90.. “الفوضى دايرا جَنْحين”

2024-03-07 / 17:00
Photo of الحكومة تؤكد حرصها على ضمان تزويد مختلف الجهات بالماء الشروب

الحكومة تؤكد حرصها على ضمان تزويد مختلف الجهات بالماء…

2024-03-07 / 16:54
Photo of العطلة المدرسية: الأوطوروت تدعو زبناءها إلى تنظيم تنقلاتهم قبل السفر

العطلة المدرسية: الأوطوروت تدعو زبناءها إلى تنظيم تنقلاتهم قبل…

2024-03-07 / 15:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق