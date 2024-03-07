عمور: “نهدف لتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل السياحية بالعملة الصعبة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن العرض السياحي الجديد يتمحور حول تجربة السائح ويولي اهتماما خاصا للسياحة الداخلية، وذلك عبر سلاسل موضوعاتية و أخرى أفقية.

و أضاف الوزيرة عمور أن خارطة طريق قطاع السياحة 2023- 2026، تستهدف جذب 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة.

كما تهدف الخطة ذاتها وفق عمور إلى خلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق 2026، من أجل تعزيز تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

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