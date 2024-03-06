بايرن ميونيخ يجدد عقد المهاجم الفرنسي ماتيس تيل

هبة بريس _ وكالات

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء عن تمديد عقد المهاجم الفرنسي الشاب ماتيس تيل.

وقرر النادي تجديد عقد المهاجم الفرنسي البالغ 18 عاما والذي كان سينتهي في صيف 2027، لمدة عامين وتحديدا حتى حزيران / يونيو 2029.

ومن جهته، أكد المدير الرياضي لبايرن، كريستوف فرويند في البيان، أن ماتيس تيل لاعب “موهوب للغاية ومتعطش” ويعتبر مستوى لعبه “في سن الـ18 عاما أمرا مميزا”.

وكان تيل وصل إلى ميونخ في تموز / يوليو 2022 وهو في سن الـ17 بعد 10 مباريات احترافية فقط بقميص رين الفرنسي في صفقة قدرت قيمتها بـ28 مليون يورو.

ومنذ ذلك الحين، دافع تيل عن بايرن في 59 مباراة، وسجل 13 هدفا وفاز بلقب الدوري الألماني في موسمه الأول.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp