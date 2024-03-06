اكادير : إختفاء حوالي 580 شقة سكن اجتماعي يسائل الوزارة الوصية
ع اللطيف بركة : هبة بريس
تفجرت بمدينة اكادير ، مؤخرا ، قضية اختفاء حوالي 580 شقة مدعمة من طرف الدولة في إطار برنامج السكن الاجتماعي ، تلك الشقق بحسب ما تسرب من معلومات تم بيعها من طرف احد المنعشين ،
و كشفت مصادر قريبة من هذا الملف ، ان مؤسسة العمران الجنوب ، سبق لها ان تقدمت بشكاية ضد شركة معروفة لكن القضية لم تحسم بعد و يتم تداولها لسنوات بالمحاكم دون نتيجة من أجل إسترجاع 580 شقة تم بيعها في ظروف مشبوهة، لتبعية إحدى الشركات التي تشتغل في المجال .
وهي فضيحة جديدة تسائل الوزارة الوصية ، والتي ينتظر منها منها بعث لجنة تفتيش مركزية من اجل البحث والتقصي في هذا الملف الحارق ، وتحريك عجلة القضية التي عمرت طويلا بالمحاكم .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
يجب التحقيق في الموضوع بجدية ورد الحقوق لاهلها ومعاقبة اصحابها
هدا يسما النصب والاحتلال يجب المعاقبة عليه والاستعجال في قضائه علا من وراء هدا النصب والاحتلال علا املاك الغير
انها قضية كبيرة ويجب التحقيقة فيها وعلا العدالة بالحكم العادل علا من كانو وراء هدا النصب والحتلال الغير مشروع والغير قانوني