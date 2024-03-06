اكادير : إختفاء حوالي 580 شقة سكن اجتماعي يسائل الوزارة الوصية

2024-03-06 / 22:23
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفجرت بمدينة اكادير ، مؤخرا ، قضية اختفاء حوالي 580 شقة مدعمة من طرف الدولة في إطار برنامج السكن الاجتماعي ، تلك الشقق بحسب ما تسرب من معلومات تم بيعها من طرف احد المنعشين ،

و كشفت مصادر قريبة من هذا الملف ، ان مؤسسة العمران الجنوب ، سبق لها ان تقدمت بشكاية ضد شركة معروفة لكن القضية لم تحسم بعد و يتم تداولها لسنوات بالمحاكم دون نتيجة من أجل إسترجاع 580 شقة تم بيعها في ظروف مشبوهة، لتبعية إحدى الشركات التي تشتغل في المجال .

وهي فضيحة جديدة تسائل الوزارة الوصية ، والتي ينتظر منها منها بعث لجنة تفتيش مركزية من اجل البحث والتقصي في هذا الملف الحارق ، وتحريك عجلة القضية التي عمرت طويلا بالمحاكم .

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‫3 تعليقات

  2. هدا يسما النصب والاحتلال يجب المعاقبة عليه والاستعجال في قضائه علا من وراء هدا النصب والاحتلال علا املاك الغير

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  3. انها قضية كبيرة ويجب التحقيقة فيها وعلا العدالة بالحكم العادل علا من كانو وراء هدا النصب والحتلال الغير مشروع والغير قانوني

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