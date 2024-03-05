الحوثيون يعلنون مهاجمة مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر

2024-03-05 / 23:11
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هبة بريس

قالت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الثلاثاء إنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت خلالها مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر.

وأضافت الحركة في بيان أنها نفذت “عملية نوعية” استهدفت “مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحرِ الأحمر” بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأعلن الحوثيون مساء الثلاثاء، تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا غارة على محافظة الحديدة غربي البلاد هي السادسة خلال ساعات.

وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة في خبر مقتضب، إن “العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت القناة أن “العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى، وثلاث غارات منطقة الجبانة بالمحافظة الساحلية”.

وتعد محافظة الحديدة، واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي ثلاثة موانئ حيوية ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

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