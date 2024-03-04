وزيرة الصحة المالية تشيد بورش” الحماية الاجتماعية” بالمغرب

هبة بريس _ الرباط

أكدت وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بمالي، آسا باديالو توري، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال الحماية الاجتماعية.

وأوضحت باديالو توري، في تصريح صحفي، عقب مباحثات مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أن مالي ترغب في الاستفادة من التجربة التي راكمها المغرب في هذا المجال بهدف النهوض بالنظام الصحي في بلدها.

وفي هذا الصدد، دعت الوزير المالية الى مزيد من التعاون بين البلدين، لاسيما من خلال تبادل الخبرات والتجارب بهدف تمتيع الشعبين بأفضل الظروف الاجتماعية.

من جانبه، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، في تصريح مماثل، إن هذه المباحثات شكلت فرصة لتبادل وجهات النظر بخصوص العديد من المجالات المرتبطة بقطاع الصحة، وذلك في سياق الورش الإصلاحي الكبير الذي انخرط فيه المغرب للنهوض بالمنظومة الصحية، وكذا الحماية الاجتماعية.

وأضاف الوزير أن اللقاء شكل، أيضا، مناسبة للاتفاق حول آفاق التعاون الثنائي بهدف مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع الصحي على الصعيد الدولي.

يذكر أن هذه المباحثات جرت على هامش مشاركة السيدة باديالو توري في أشغال الدورة 11 للمؤتمر الإفريقي حول ”حقوق الصحة الجنسية والإنجابية والرفاه الأسري”، التي انعقدت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 29 فبراير إلى 2 مارس الجاري.

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