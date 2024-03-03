بنكيران ..المرجعية الإسلامية والتشبث بها هو الطريق الوحيد للنجاة

هبة بريس

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، إن أول ما اجتمعنا عليه في الحزب هو المرجعية الاسلامية و”حتى إن اقتضى الأمر أن نضحي من أجلها بكل ما نملك لا مشكلة لدينا”، قبل أن يستدرك أن ” المرجعية ليست شعارات لتطبق على الدولة وعلى الآخرين وإنما هي سلوك يومي وتعامل..”.

وأضاف الأمين العام في كلمته خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب، اليوم السبت 2 فبراير الجاري، “نحن في حزب العدالة والتنمية نحاول بعث تجربة الإصلاح ونشر الخير والدعوة الى الله وإقامة العدل بين الناس في أمتنا والأمم الأخرى”.

ويكمن دورنا يضيف الأمين العام للحزب “في إثارة الانتباه والمساهمة حين تكون الفرصة متاحة”، منوها إلى أنه “نحن كأمة لا زلنا لم نتمثل معاني المرجعية الإسلامية كما ينبغي وبالشكل المطلوب، وهل ننشرها وندافع عنها بالشكل المطلوب وإذا فعلنا هذا سينصرنا الله”.

وأكد ابن كيران، أن طريق المرجعية الإسلامية والتشبث بها هو الطريق الوحيد للنجاة وليس هناك طريق آخر، مسترسلا “ربما الاخوان في غزة يتمثلون هذه المعاني وبنوا عليها حياتهم ولا يفكرون في الدنيا وفي أمورها، ويسألون الله أن يموتوا شهادة، وهذا مستوى كبير جدا..”.

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