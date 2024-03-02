اتحاد طنجة ينهزم ضد ضيفه الجيش الملكي

هبة بريس -

انهزم فريق اتحاد طنجة ضد ضيفه فريق الجيش الملكي، بهدف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على أرضية الملعب البلدي بالقنيطرة، برسم الدورة الـ 22 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” للقسم الأول لكرة القدم.

وسجل فريق الجيش الملكي أولا عبر لاعبه توميسانغ أوريبونيي (د 53)، وأدرك التعادل لاتحاد طنجة اللاعب يوسف شينة (د 81)، قبل أن يمنح العميد ربيع حريمات الفوز للجيش الملكي (د 9 + 90 ض ج).

وعقب هذه النتيجة، يحتل فريق اتحاد طنجة المركز الـ 13، رفقة مولودية وجدة، برصيد 21 نقطة، فيما يبقى الجيش الملكي في الصدارة برصيد 49 نقطة.

وتتواصل منافسات هذه الدورة، مساء هذا اليوم، بإجراء مباراة نهضة الزمامرة ضد حسنية أكادير.

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