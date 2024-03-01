أولاد التايمة: “دامبيرة” تقت.ل عاملا في ورش لتعبيد طريق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي عامل باحدى شركات التجهيز و الطرق بجماعة الكدية البيضاء ضواحي أولاد التايمة اقليم تارودانت، مصرعه، عشية اليوم الجمعة فاتح مارس، بعد ان دهسته آلة ” دامبيرة ” بعجلتها الخلفية .

و افادت مصادرنا ان الهالك و هو في الثلاثينيات من عمره ، يشتغل في ورش تعبيد طريق جهوية تشرف عليها احدى الشركات المكلفة بتهيئة و تعبيد المقطع الطرقي المذكور ، حيث لم ينتبه سائق الالة ، الذي رجع للخلف حيث يتواجد العامل ، فدهسه بعجلاتها الخلفية وأصابته بجروح خطيرة، استدعت نقله على عجل للمستشفى الإقليمي حيث لفظ انفاسه الأخيرة.

هذا و قد حضرت الى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي سبت الكردان ،التي باشرت فتح بحث في الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة .

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