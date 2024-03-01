أولاد التايمة: “دامبيرة” تقت.ل عاملا في ورش لتعبيد طريق
ع اللطيف بركة : هبة بريس
لقي عامل باحدى شركات التجهيز و الطرق بجماعة الكدية البيضاء ضواحي أولاد التايمة اقليم تارودانت، مصرعه، عشية اليوم الجمعة فاتح مارس، بعد ان دهسته آلة ” دامبيرة ” بعجلتها الخلفية .
و افادت مصادرنا ان الهالك و هو في الثلاثينيات من عمره ، يشتغل في ورش تعبيد طريق جهوية تشرف عليها احدى الشركات المكلفة بتهيئة و تعبيد المقطع الطرقي المذكور ، حيث لم ينتبه سائق الالة ، الذي رجع للخلف حيث يتواجد العامل ، فدهسه بعجلاتها الخلفية وأصابته بجروح خطيرة، استدعت نقله على عجل للمستشفى الإقليمي حيث لفظ انفاسه الأخيرة.
هذا و قد حضرت الى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي سبت الكردان ،التي باشرت فتح بحث في الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
لا اله الا الله وحده لاشريك له
اللهم ارحمه واغفر له
Saraha se3iba llah irahmou meskin