رسميا.. منتخب الجزائر يتوصل إلى اتفاق مع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش

2024-02-29 / 15:52
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، توصله إلى اتفاق نهائي مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش لتولي تدريب المنتخب الأول خلفا لجمال بلماضي.

ولم يكشف الاتحاد الجزائري تفاصيل التعاقد مع بيتكوفيتش، وقال في بيان: “الناخب الوطني الجديد سيحل يوم الأحد المقبل، في الجزائر في مؤتمر صحفي يوم الإثنين”.

وانفصل منتخب الجزائر عن جمال بلماضي في يناير الماضي بعد خروج المنتخب من الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية.

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