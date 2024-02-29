مجموعة “كوسومار” تفصح عن نتائجها المالية و تسجل مؤشرات إيجابية

2024-02-29 / 17:24
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

واصلت مجموعة “كوسومار” الرائدة في تصنيع السكر، تحقيق نتائج مالية مشجعة من خلال المؤشرات الإيجابية التي طبعت سنة 2023 رغم عديد الإكراهات التي شهدها الموسم الفلاحي ببلادنا.

و في هذا الصدد، سجلت مجموعة “كوسومار” رقم معاملات بلغت قيمته 10 مليارات و 233 مليون درهم عند انتهاء شهر دجنبر 2023، مما يمثل انخفاضا طفيفا بنسبة 1.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

و تحسن رقم معاملات المجموعة في الربع الرابع من العام الذي ودعناه، حيث سجلت رقم معاملات قارب 2,75 مليار درهم مقابل 2,53, مليار درهم التي سجلت في الرابع الأخير من السنة الماضية.

أما فيما يتعلق بالنتائج المالية، فقد بلغت استثمارات المجموعة ما قيمتن 242 مليون درهم عند نهاية دجنبر 2023، منها 112 مليون درهم خلال الربع الأخير، وتتمحور هذه الاستثمارات أساسا حول مواصلة أعمال تهيئة وصيانة القاعدة الصناعية.

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