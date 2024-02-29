بـنيروبي.. بنعلي تجري سلسلة مباحثات ثنائية

2024-02-29 / 10:12
5
هبة بريس

أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الأربعاء بنيروبي، سلسلة من المباحثات الثنائية، على هامش مشاركتها في أشغال الدورة ال6 لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، برئاسة المغرب.

وهكذا، تباحثت بنعلي، رئيسة الدورة ال6 لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، وكذا رئيس هيئة البيئة في سلطنة عمان، عبد الله بن علي العمري.

كما تباحثت الوزيرة مع كل من وزيرة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة والصفقة الخضراء ببلجيكا، زكية الخطابي، ووزير البيئة الصيني ورئيس الدورة ال15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، هوانغ رونكيو، وكذا وزير الاقتصاد الأخضر والبيئة بزامبيا، كولينز نزوفو.

وشكلت هذه اللقاءات، المنعقدة على هامش يوم الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، فرصة للسيدة بنعلي ونظرائها للتباحث حول آفاق الشراكة والتعاون في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وركزت المحادثات على قضايا البيئة والتنمية المستدامة، وسبل تعزيز دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجمعية الأمم المتحدة للبيئة، فضلا عن استعادة الثقة في التعاون متعدد الأطراف.

وتتواصل أشغال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي انطلقت الاثنين بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي، إلى غاية 1 مارس.

وتركز هذه الدورة على دراسة واعتماد العديد من القرارات والمقررات المتعلقة بدور تعددية الأطراف وأهمية اتخاذ إجراءات مستدامة وشاملة وفعالة.

وتنعقد جمعية الأمم المتحدة للبيئة كل عامين، وتنتخب خلال كل دورة مكتبا يضم 10 أعضاء (رئيس واحد و8 نواب للرئيس ومقرر) مع احترام مبدأ التوزيع الإقليمي العادل.

وخلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، المنعقدة في مارس 2022، تم انتخاب المغرب لرئاسة هذه الهيئة لولاية مدتها سنتان.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of شركة “رايانير” تلجأ لرفع أسعار الحجوزات الصيفية لتغطية خسائر السنة

شركة “رايانير” تلجأ لرفع أسعار الحجوزات الصيفية لتغطية خسائر…

2024-02-29 / 12:31
Photo of رغم قرار جمارك موريتانيا.. أكثر من 200 شاحنة تمر يوميا من معبر الكركرات

رغم قرار جمارك موريتانيا.. أكثر من 200 شاحنة تمر…

2024-02-29 / 11:05
Photo of منتزه “مراكش إكسبو” يحتضن معرض البناء والأشغال العمومية

منتزه “مراكش إكسبو” يحتضن معرض البناء والأشغال العمومية

2024-02-28 / 17:27
Photo of توقيع اتفاقيتي شراكة لدعم الفاعلين في مجال الحرف والصناعة التقليدية

توقيع اتفاقيتي شراكة لدعم الفاعلين في مجال الحرف والصناعة…

2024-02-28 / 15:50
Photo of لوسيور كريسطال تتألق في تظاهرة ” 2024 Les Impériales” و تحظى ب 5 جوائز

لوسيور كريسطال تتألق في تظاهرة ” 2024 Les Impériales”…

2024-02-28 / 15:08
Photo of أخنوش يشيد بالأداء المتميز لصادرات قطاع الصناعة التقليدية

أخنوش يشيد بالأداء المتميز لصادرات قطاع الصناعة التقليدية

2024-02-28 / 12:28
Photo of وزير الصناعة: المغرب يستهدف تصنيع مليون سيارة سنويا بحلول 2025

وزير الصناعة: المغرب يستهدف تصنيع مليون سيارة سنويا بحلول…

2024-02-28 / 11:33
Photo of مزور: نطمح لصناعة طائرة 100% مغربية بحلول 2030

مزور: نطمح لصناعة طائرة 100% مغربية بحلول 2030

2024-02-28 / 11:24
Photo of مباحثات مغربية إماراتية في أبو ظبي لتعزيز التعاون الاقتصادي

مباحثات مغربية إماراتية في أبو ظبي لتعزيز التعاون الاقتصادي

2024-02-28 / 10:14
Photo of مديرية الضرائب تفرض على “نيتفلكس” و “سبوتيفاي” الحصول على معرف ضريبي

مديرية الضرائب تفرض على “نيتفلكس” و “سبوتيفاي” الحصول على…

2024-02-28 / 09:58

‫5 تعليقات

  1. انتشار الميكا بالمغرب بشكل رهيب واستعمالها أصبح عاديا عند باعة الخضر والفواكه بشكل يهدد البيئة، فكيف لبلد يرأس هيئة دولية تابعة للجنة الأمم المتحدة للبيئة أن يسمح بمثل هذه التجاوزات دون إتخاذ القرار المناسب لردع المخالفين ووضع حد للتصرفات التي تسيئ للبيئة

    رد

  2. من المهم التباحث حول آفاق الشراكة والتعاون في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

    رد

  3. يجب التركيز على سبل تعزيز دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجمعية الأمم المتحدة للبيئة

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق