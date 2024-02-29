بـنيروبي.. بنعلي تجري سلسلة مباحثات ثنائية

هبة بريس

أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الأربعاء بنيروبي، سلسلة من المباحثات الثنائية، على هامش مشاركتها في أشغال الدورة ال6 لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، برئاسة المغرب.

وهكذا، تباحثت بنعلي، رئيسة الدورة ال6 لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، وكذا رئيس هيئة البيئة في سلطنة عمان، عبد الله بن علي العمري.

كما تباحثت الوزيرة مع كل من وزيرة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة والصفقة الخضراء ببلجيكا، زكية الخطابي، ووزير البيئة الصيني ورئيس الدورة ال15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، هوانغ رونكيو، وكذا وزير الاقتصاد الأخضر والبيئة بزامبيا، كولينز نزوفو.

وشكلت هذه اللقاءات، المنعقدة على هامش يوم الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، فرصة للسيدة بنعلي ونظرائها للتباحث حول آفاق الشراكة والتعاون في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وركزت المحادثات على قضايا البيئة والتنمية المستدامة، وسبل تعزيز دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجمعية الأمم المتحدة للبيئة، فضلا عن استعادة الثقة في التعاون متعدد الأطراف.

وتتواصل أشغال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي انطلقت الاثنين بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي، إلى غاية 1 مارس.

وتركز هذه الدورة على دراسة واعتماد العديد من القرارات والمقررات المتعلقة بدور تعددية الأطراف وأهمية اتخاذ إجراءات مستدامة وشاملة وفعالة.

وتنعقد جمعية الأمم المتحدة للبيئة كل عامين، وتنتخب خلال كل دورة مكتبا يضم 10 أعضاء (رئيس واحد و8 نواب للرئيس ومقرر) مع احترام مبدأ التوزيع الإقليمي العادل.

وخلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، المنعقدة في مارس 2022، تم انتخاب المغرب لرئاسة هذه الهيئة لولاية مدتها سنتان.

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