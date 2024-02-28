التساقطات الثلجية.. تعبئة لاعادة لتسهيل حركة السير

هبة بريس _ الرباط

تعبأت مصالح المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بإفران بتعاون مع السلطات المحلية لإعادة فتح المحاور التي تضررت جراء التساقطات الثلجية المسجلة صباح الثلاثاء بالإقليم، في وجه حركة السير.

وأكد المدير الإقليمي للتجهيز بإفران عبد الإله عزمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التساقطات الثلجية المهمة أدت إلى قطع عدة محاور طرقية، ضمنها الطرق الرابطة بين إفران وأزرو، والحاجب وإفران، وإفران وبولمان.

وأضاف السيد عزمي أنه لمواجهة هذا الوضع وضمان انسيابية حركة السير على مختلف هذه المحاور الطرقية، عبأت المديرية الإقليمية بتعاون مع السلطات المحلية، عدة آليات ضمنها 10 آليات لكسح الثلوج و3 حصادات للثلوج.

واكتست مدينة إفران والمناطق المحيطة بها، الثلاثاء، الوشاح الأبيض. ومن شأن هذه التساقطات الثلجية إعطاء دفعة قوية للقطاع السياحي بالمنطقة والرفع من نسب ملء البحيرات والمجاري المائية التي تعاني من الجفاف نتيجة ضعف التساقطات في السنوات الأخيرة.

وبفضل هذه التساقطات الثلجية المهمة، ستشهد إفران نهاية الأسبوع المقبل توافد الزوار من مدينتي فاس ومكناس القريبتين وكافة مدن المملكة، للاستمتاع بجمالية عاصمة الأرز والمشاهد الرائعة.

كما سيتوافد الزوار بكثافة على محطة التزلج بميشليفن لقضاء أوقات رائعة في أحضان الثلوج، والاستمتاع بالتزحلق على الجليد.

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