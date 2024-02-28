توقيع اتفاقيتي شراكة لدعم الفاعلين في مجال الحرف والصناعة التقليدية

هبة بريس-الرباط

بمناسبة الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، قامت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودار الصانع، ومجموعة بريد المغرب، يوم الأربعاء 28 فبراير 2024 بالدار البيضاء، بتوقيعاتفاقيتي شراكة، وذاك هدف دعم قدرة الفاعلين في مجال الحرف.

وقد تم توقيع الاتفاقيتين من طرف كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور، والمدير العام لمؤسسة دار الصانع، طارق صديق، والمدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين ابن جلون التويمي.

تهدف الاتفاقية الأولى إلى تحسين الأداء التشغيلي لفاعلي قطاعالصناعة التقليدية، وخاصة تعزيز التصدير إلى الأسواق الدولية. وتركز هذه الاتفاقية بشكل رئيسي على تحديد تسعيرة مفضلة لصالح فاعلي الصناعة التقليدية المغربية.

أما الاتفاقية الثانية، فتهم إصدار بريد المغرب لسلسلة منالطوابع البريدية حول تراث “الصناعة التقليدية المغربية”، اعتبارًا من سنة 2024، بهدف الترويج لغنى التراث الحرفي المغربي وإبرازه مع المساهمة في التعريف بالمهارات الاستثنائية للصناع التقليديين.

ويشكل توقيع هاتين الاتفاقيتين إطارًا عامًا للتعاون بين الهيئات الثلاث ويجسد إرادتها المشتركة في المساهمة في تطوير هذا القطاع.

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