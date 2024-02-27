صحفيون بجهة سوس يستنكرون جرائم قت.ل الصحفيين الفلسطينيين

2024-02-27 / 15:55
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

انسجاما مع مواقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية المتجددة والمساندة لأهالينا في فلسطين عموما وقطاع غزة خصوصا، وتلبية لنداء الاتحاد الدولي للصحافيين بجعل يوم الاثنين 26 فبراير الجاري يوما جديدا للتضامن وكسر الصمت، نظم الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لسوس ماسة، وقفة تضامنية أمام مقر الفرع الجهوي بأكادير ، أمس الاثنين 26 فبراير 2024.

وجاءت هذه الوقفة التضامنية تزامنا مع إحياء باقي الفعاليات التضامنية المبرمجة في نفس التوقيت من قبل مختلف النقابات والهيآت الصحافية الدولية.

أمام استمرار آلة القتل الإسرائيلية في حصد المزيد من الأرواح في أعتى عدوان همجي على الشعب الفلسطيني، ووسط هذا القتل الأعمى ارتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 122 شهيدا أي ما يفوق 10 بالمائة من الصحفيين في قطاع غزة، إضافة إلى وجود عشرات الصحفيين الأسرى والجرحى، واستشهاد 1000 من أبناء الصحفيين.

وفي كلمته على هامش الوقفة التضامنية، اكد عز الدين فتحاوي نقيب الصحفيين بسوس، عن إستنكاره لاستهداف الصحفيين الفلسطيين بواسطة ألة الجيش الاسرائلي، في محاولة لطمس نقل فضاعة الجريمة في حق المدنيين الفلسطينيين من نساء وأطفال .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of معاناة المستوردين المغاربة من الإجراءات الجمركية تصل البرلمان

معاناة المستوردين المغاربة من الإجراءات الجمركية تصل البرلمان

2024-02-27 / 19:33
Photo of “الزواج بالكونترا”..فيديو مفبرك يدعي اشتغال البرلمان على سن قانون يثير حفيظة المغاربة

“الزواج بالكونترا”..فيديو مفبرك يدعي اشتغال البرلمان على سن قانون…

2024-02-27 / 19:05
Photo of عمور تعلن موعد تنظيم الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية

عمور تعلن موعد تنظيم الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية

2024-02-27 / 18:41
Photo of بركان .. افتتاح النسخة الثانية للندوة الدولية حول المدن الذكية

بركان .. افتتاح النسخة الثانية للندوة الدولية حول المدن…

2024-02-27 / 17:48
Photo of بالتفاصيل.. فرض شروط جديدة خاصة بتعليم السياقة في المغرب

بالتفاصيل.. فرض شروط جديدة خاصة بتعليم السياقة في المغرب

2024-02-27 / 17:25
Photo of الرباط.. مختل عقليا يهاجم شرطيا وشخصين آخرين بـ”شفرة حلاقة”

الرباط.. مختل عقليا يهاجم شرطيا وشخصين آخرين بـ”شفرة حلاقة”

2024-02-27 / 16:09
Photo of بنموسى يؤكد ضرورة تحيين المنهاج والدلائل المرجعية للبرامج والتكوينات

بنموسى يؤكد ضرورة تحيين المنهاج والدلائل المرجعية للبرامج والتكوينات

2024-02-27 / 15:26
Photo of اكادير: إنتحا.ر شابة مستثمرة شنقا في ظروف غامضة

اكادير: إنتحا.ر شابة مستثمرة شنقا في ظروف غامضة

2024-02-27 / 14:09
Photo of تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-02-27 / 13:28
Photo of فاس.. تأجيل النظر في محاكمة أمنيين اختلسوا مداخيل المخالفات

فاس.. تأجيل النظر في محاكمة أمنيين اختلسوا مداخيل المخالفات

2024-02-27 / 12:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق