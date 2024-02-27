صحفيون بجهة سوس يستنكرون جرائم قت.ل الصحفيين الفلسطينيين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

انسجاما مع مواقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية المتجددة والمساندة لأهالينا في فلسطين عموما وقطاع غزة خصوصا، وتلبية لنداء الاتحاد الدولي للصحافيين بجعل يوم الاثنين 26 فبراير الجاري يوما جديدا للتضامن وكسر الصمت، نظم الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لسوس ماسة، وقفة تضامنية أمام مقر الفرع الجهوي بأكادير ، أمس الاثنين 26 فبراير 2024.

وجاءت هذه الوقفة التضامنية تزامنا مع إحياء باقي الفعاليات التضامنية المبرمجة في نفس التوقيت من قبل مختلف النقابات والهيآت الصحافية الدولية.

أمام استمرار آلة القتل الإسرائيلية في حصد المزيد من الأرواح في أعتى عدوان همجي على الشعب الفلسطيني، ووسط هذا القتل الأعمى ارتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 122 شهيدا أي ما يفوق 10 بالمائة من الصحفيين في قطاع غزة، إضافة إلى وجود عشرات الصحفيين الأسرى والجرحى، واستشهاد 1000 من أبناء الصحفيين.

وفي كلمته على هامش الوقفة التضامنية، اكد عز الدين فتحاوي نقيب الصحفيين بسوس، عن إستنكاره لاستهداف الصحفيين الفلسطيين بواسطة ألة الجيش الاسرائلي، في محاولة لطمس نقل فضاعة الجريمة في حق المدنيين الفلسطينيين من نساء وأطفال .

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