وزير الخارجية الفرنسي يزور المغرب ويلتقي بوريطة غدا الاثنين

2024-02-25 / 18:51
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هبة بريس - الرباط

يلتقي وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، غدا الإثنين في العاصمة الرباط، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة وهي الزيارة التي تروم فتح فصل جديد في العلاقات بين البلدين .

وكان ستيفان سيجورنيه، الذي يصل مساء الأحد إلى الرباط، قد أعلن أن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب منه بذل جهود شخصية في التقارب مع المغرب.

أعلن ستيفان سيجورني، وزير الخارجية الفرنسي، في وقت سابق أنه سيسهر على تعزيز التقارب بين المملكة المغربية وفرنسا، مشيرا إلى أنه سيعمل على ذلك بشكل شخصي.

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