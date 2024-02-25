وكالة “ناسا” تنشر صورا تُظهر تأثير الجفاف على الأراضي المغربية‬

2024-02-25 / 18:19
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هبة بريس - متابعة

أوضحت صور نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” تأثير الجفاف على الأراضي المغربي ، حيث التقطت الصور بتاريخ 19 فبراير 2024، بواسطة مقياس تابع لـ”ناسا” تظهر المناظر الجافة حول الدار البيضاء، أكبر مدينة في المغرب.

ونشرت صورة أخرى تم التقاطها، في الوقت نفسه التقط جهاز MODIS الموجود على القمر الصناعي “أكوا” صورة للمنطقة نفسها في 12 فبراير 2023.

وكشفت صور وكالة الفضاء الامريكية ، أن “الأراضي الزراعية والأراضي البرية عادة ما تكون خضراء ومورقة في أشهر الشتاء الممطرة أصبحت بدلا من ذلك جافة وبنية، وأن السدود التي كانت مليئة بالمياه أصبحت فارغة تقريبا”.

وقالت “ناسا”: “وبينما كان الجفاف موجودا في شتاء 2023 أيضا، ساء الوضع في عام 2024″، مردفة ضمن تعليقها: “لقد تضاءلت السدود الرئيسية إلى حد كبير، إلى درجة أن العديد من المزارعين قاموا بتقليص حجم المزروعات وخفضوا كمية المياه التي يستخدمونها لسقي المحاصيل.

وأضافت ناسا : “أدى النقص المستمر في هطول الأمطار لفترة طويلة إلى انخفاض مستوى الخزانات إلى مستويات منخفضة للغاية. بحيث انخفض سد المسيرة، ثاني أكبر سد في المغرب إلى ما يصل إلى 1 إلى 2 في المائة من طاقته، وبشكل جماعي، امتلأت سدود المغرب بنسبة 25 في المائة في منتصف فبراير مقارنة بـ32 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي”.

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