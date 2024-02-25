استعملت سيارة مكتراه…درك سطات يطيح بعصابة خطيرة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بمدينة البروج بسرية سطات، تمكنت من توقيف شخصين، يشتبه في تورطهما في عمليات السرقة بالسلاح الأبيض واستعمال سيارة مكتراة، من خلال السطو على المحلات التجارية بعد مباغثة وخنق ضحاياهم بهدف استسلامهم للأمر.

مصادرنا أضافت، أن عملية الإطاحة بالمشتبه فيهما، أسفرت عن حجز هواتف نقالة ومبالغ مالية مهمة وأسلحة بيضاء، وبعد تعميق البحث معهما بإشراف قائد السرية وبتعليمات من النيابة العامة تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية تمهيدا لإحالتهما على أنظار العدالة.

في تفاصيل الواقعة، أكدت مصادرنا على أن توقيف المشتبه فيهما جاء على خلفية عدة شكايات وردت على مراكز للدرك الملكي بكل من رأس العين وسيدي حجاح والفقيه بن صالح ووادي زم ومناطق أخرى تفيد بوجود عصابة تسطو على المحلات التجارية وتجار المواشي بعد تهديد أصحابها وتعريضهم للخطر، وخاصة المتسوقين منهم المتوجهين صوب الأسواق الأسبوعية، حيث تضمنت الشكايات معلومات ساعدت المحققين على التعرف على هويات المشتبه فيهما مع تحديد لوحة ترقيم سيارة المكتراه المستعملة خلال عملياتهم المحتملة.

هذه المعلومات كانت كافية لتحريك مسطرة البحث والتحقيق من خلال تكثيف عمليات البحث، وتعقب سيارة المشتبه فيهما، انطلاق من منطقة رأس العين ليتم توقيفها على مستوى منطقة البروج.

المعلومات الأولية، تفيد بأن المشتبه فيهما كان يعترضان سبيل المتسوقين وخاصة كبار السن ومباغثتهم وسلبهم ما بحوزتهم، وهي العملية الأمنية النوعية التي خلفت ارتياحا كبيرا بين صفوف المتسوقين والكسابة بالمنطقة والمناطق الأخرى التي كانت محل عمليات مشابهة.

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