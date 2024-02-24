طفل مغربي على مقربة من التتويج بجائزة الرئيس الأمريكي للأمن السيبراني

2024-02-24 / 19:24
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هبة بريس - متابعة

يتجه الطفل المغربي ريان آيت الطاهر لدخول التاريخ من بابه الواسع، وهو يتنافس يوم الثلاثاء المقبل على لقب كأس الرئيس الأمريكي للأمن السيبيراني، بعدما تأهل إلى المرحلة النهائية من المسابقة التي تنظمها مؤسسة الأمن السيبراني الأمريكي المعروفة اختصارا بـCISA، وهي مسابقة تنظم مرة كل خمس سنوات.

وكشف موقع “التلفزة والاذاعة المغربية ” ان ريان آيت الطاهر نجح في الحصول على أعلى تنقيط في مرحلة نصف النهائي، ما أهله إلى المرور بفارق 60 نقطة عن منافسه الثاني إلى المرحلة النهائية، وحتى لو لم ينجح النابغة المغربي في الفوز بكأس الرئيس الأمريكي للأم السيبيراني، فإن إنجازه بالوصول إلى النهائي، يبقى سابقة في تاريخ المسابقة الامريكية المرموقة، خاصة وأنه أصغر مشارك في تاريخها.

وتمكن ريان من المرور إلى النهائي بتفوق بارز على أربعة مرشحين يعتبرون من خيرة خبراء الأمن السيبيراني في العالم، فمن هم؟، خاصة وأن العبقري المغربي احتل الرتبة الأولى في مرحلة نصف النهائي، بتنقيط 633 نقطة، فيما حصل المنافس الثاني على تنقيط 573 .

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