ميدلت.. الحركة الشعبية تكتسح الإنتخابات الجزئية وتفوز بـ11 مقعدا

2024-02-24 / 12:24
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ع محياوي _ هبة بريس

إكتسح حزب الحركة الشعبية الإنتخابات الجزئية بجماعة أيت إزدك بإقليم ميدلت حيث فاز الحزب ب 11 مقعد، فيما حصل حزب الاستقلال على الرتبة الثانية بأربعة مقاعد، وثالثا التجمع الوطني للأحرار بمقعد واحد.

يشار إلى أن جماعة أيت إزدك كان يترأسها التجمع الوطني للأحرار بالاغلبية الساحقة في الإنتخابات السابقة.

جدير بالذكر أن هذه النتيجة المحصل عليها من طرف حزب الحركة الشعبية تأتي للجهود المتواصلة التي قادها عضو المكتب السياسي ورئيس المجلس الاقليمي براهيم القرطبي والنائب البرلماني رشيد الطيبي علوي والمنسق الحركي سعيد القرطبي على هذه الإنجازات التاريخية والمتميزة

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