مؤجرو السيارات بالمغرب يطالبون الوزارة الوصية بتحسين ظروف القطاع

هبة بريس : وجدة

أعلن المكتب التنفيذي لفيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات في المغرب (FALAM) عن نتائج اجتماعه، الذي أنعقد في وجدة يوم السبت 17 فبراير الجاري، حيث تم طرح ومناقشة مجموعة من النقط الرئيسية.

وأكد المكتب التنفيذي للفيدرالية، على الحاجة الملحة للحصول على رد فوري من الوزارة حول عدة قضايا ذات أولوية في القطاع، تلك القضايا المتعلقة بتحسين ظروف ممارسة نشاط تأجير السيارات في المغرب،التي لا تزال قيد المعالجة، على الرغم من التذكير المستمر من قبل الفيدرالية.

كما تمت مناقشة دفتر التحملات الجديد ونواقصه، حيث أعرب المكتب التنفيذي عن عدم رضاه حول الصيغة الحالية، مؤكدًا على ضرورة إجراء تعديلات وتحسينات جوهرية لتلبية توقعات العاملين في القطاع وخصوصا الشركات الصغيرة.

كما ألقت (FALAM) الضوء على تحديات تواجه الشركات القديمة في مجال تأجير السيارات للامتثال لدفتر التحملات الجديد، وهو أمر حساس خاصة بالنسبة للشركات التي مرت بعدة أزمات اقتصادية.

وفي سياق آخر، طالبت بتدخل الوزارة لتحسين شروط عمل شركات تأجير السيارات في المطارات وتسهيل الخدمات والمساحات المخصصة للشركات التي تستقبل عملائها، مؤكدة تأثير هذه المشكلات على الصورة السياحية للبلاد، التي تستعد لاستضافة فعاليات قارية وعالمية هامة.

وأخيرًا، أكدت الفيدرالية على الحاجة الضرورية لإطار تشريعي ينظم ويحمي حقوق كل من أصحاب شركات تأجير السيارات والعملاء، مساهمًة في تعزيز وتنمية متوازنة لقطاع تأجير السيارات في المغرب.

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