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الدوري الثاني.. منع تنقل جماهير رجاء بني ملال إلى خريبكة خوفا من أعمال شغب

2024-02-23 / 20:17
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هبة بريس _ رياضة

قررت السلطات المحلية بمدينة خريبكة منع تنقل جماهير بني ملال لمساندة فريقها في مقابلة السبت بملعب الفوسفاط، “لما يشكله ذلك من تهديد للأمن العام”.

واتخذت سلطات خريبكة هذا الاجراء، بناء على قرار عاملي صدر عن خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة، القاضي بمنع تنقل جماهير بني ملال إلى مدينة خريبكة لمساندة فريقها الذي سيواجه غدا السبت فريق أولمبيك خريبكة، برسم الجولة الـ18 من البطولة الاحترافية إنوي القسم الثاني.

وعرفت المقابلة التي جرت بين الفريقين في متم شتنبر المنصرم في الملعب الشرقي لبني ملال، مواجه عنيفة بين جماهير الفريقين وتمكنت مصالح ولاية أمن بني ملال، من ضبط واحد وثلاثين (31) شخصا، من بينهم ثمانية قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية وحيازة الشهب النارية والعنف في حق موظفين عموميين.

وكان بلاغ أمني صدر حينها أفاد أن هؤلاء المتهمين، قاموا بتعييب منشآت عمومية وخاصة ورشق القوات العمومية بالحجارة، مما تسبب في إصابة مجموعة من الشرطيين بجروح متفاوتة الخطورة.

وعزت السلطات اتخاذ هذا القرار إلى ما تضمنته دوريات وزارية حول التصدي لظاهرة الشغب بالملاعب الرياضية، وإلى عودة بعض روابط فصائل الالتراس إلى الملاعب وضلوعها في أعمال العنف التي عقبت بعض المباريات، وبناء أيضا على القرار الذي اتخذته المصالح الأمنية في اجتماعها قبل يومين

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