ربيع القاطي يناقش ظاهرة السحر والشعوذة في “الشياطين لا تتوب”

هبة بريس

يناقش الفنان ربيع القاطي، بمشاركة ثلة من الممثلين، ظاهرة السحر والشعوذة في سلسلة “الشياطين لا تتوب” التي ستعرض خلال شهر رمضان الكريم.

وتتطرق السلسلة المكونة من 4 حلقات، والتي تم تصويرها بمدينة تارودانت، الى ظاهرة السحر والشعوذة، ولجوء عدد من الأشخاص الى ما يعرف ب”الرقاة”.

وتعرف السلسلة التي ستعرض على القناة الثانية، مشاركة كالا من الممثل ربيع القاطي، وعبد الحق بلمجاهد، وزينب عبيد، ورشيدة منار، وسحر الصديقي وندى هداوي وآخرين.، وهي من اخراج محمد زيان.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp