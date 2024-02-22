“جوتا” لاعب أستون فيلا يعلن اعتناقه الإسلام

2024-02-22 / 18:31
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هبة بريس _ رياضة

أعلن اللاعب الإسباني السابق لنادي أستون فيلا الإنجليزي، “جوتا بيليتيرو” (32 سنة)، اعتناقه الإسلام، من خلال مقطع فيديو، نشرته صحيفة “القبس” الكويتية، عبر قناتها على “يوتيوب”.

وتواجد “جوتا”، أمام مسجد “بلال بن رباح” في العاصمة الكويتية “الكويت”، وهناك نطق الشهادتين، ليعلن رسميا اعتناقه الإسلام، بحضور صديقه، مدرب اللياقة البدنية، الكويتي “فيصل بورسلي”.

وأكد بورسلي، أنه تجمعه علاقة صداقة بجوتا منذ 11 سنة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ولم يلتقيا إلا خلال العام الماضي 2023، حين زاره في منزله، ثم قبل شهرين أخبره برغبته في اعتناق الإسلام.

تجدر الإشارة، إلى أن جوتا الذي اعتزل بعد انتهاء موسم 2020-21، جاور العديد من الأندية، أبرزها سيلتا فيغو الإسباني، وبرينتفورد وأستون فيلا الإنجليزيين، قبل اعتزاله بقميص ديبورتيفو ألافيس، كما جاور ريال مدريد “كاستيا

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