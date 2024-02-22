بالفيديو.. صديقي يستعرض أبرز مستجدات الدورة 16 لمعرض مكناس الفلاحي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمعية جمعية الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس ندوة صحافية زوال أمس الأربعاء بالرباط لتسليط الضوء على أبرز مستجدات الدورة السادسة عشر ل “سيام مكناس” التي ستجرى في الفترة ما بين 22 و 28 أبريل القادم.

و في هذا الصدد، أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن دورة هذا العام ستكون اسثتنائية بالنظر لكونها تتصادف و ما تعيشه بلادنا من إكراهات مناخية صعبة، و هو ما جعل المنظمين يختارون شعار “المناخ و الفلاحة.. من أجل نظم مستدامة و قادرة على الصمود” كشعار للدورة.

صديقي أضاف بأن اختيار دولة إسبانيا كضيف شرف للدورة أملته مجموعة من الاعتبارات منها التاريخ المشترك بين المملكتين و كذا الخبرة الكبيرة و الصيت المتميز الذي تتميز بهما الفلاحة الإسبانية.

بدوره أكد محمد فكرات المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي المغرب و الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس جمعية الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس بأن نسخة هذا العام ستكون متميزة بفعل الاستعداد الجيد و كذا لقيمة الوفود المدعوة، فضلا على رهان و أهداف الدورة.

و أوضح فكرات بأن بلادنا إسوة بعدد من بلدان المنطقة عاشت سنوات عجاف مؤخرا بسبب ندرة التساقطات و أزمة المياه و هو ما انعكس على القطاع الفلاحي بشكل كبير، مما يدفع مليا للتفكير بنظم جديدة و مستدامة قادرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، حيث ستحاول الندوات و الموائد المستديرة و الورشات المنظمة موازاة مع فعاليات الملتقى إيجاد أجوبة لها.

في المقابل، أكد كمال هيدان المدير الجهوي للفلاحة بجهة فاس مكناس و الذي تم تعيينه مؤخرا مندوبا للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب بالنيابة، أنه خلال هذه السنة، سيتم توسيع المساحة المخصصة بنسبة 13 بالمائة لتبلغ المساحة المغطاة 12 هكتارا.

و أضاف هيدان في مداخلته بأن الدورة السادسة عشر للملتقى ستشهد مشاركة 70 دولة وحوالي 1500 عارض، فيما تراهن اللجنة المنظمة على نجاوز حاجز 930 ألف زائر في نسخة 2024.

تفاصيل أوفى بخصوص مستجدات الدورة الساسدسة عشر ل “سيام مكناس” تجدونها في المقطع التالي:

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