الفنان طه نوري يغني جينيريك مسلسل “دار النسا”

2024-02-22 / 09:45
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هبة بريس - القسم الفني

اختير الفنان طه نوري لأداء جينيريك مسلسل “دار النسا”، الذي ستعرضه في رمضان قناة “الأولى”.

ومسلسل “دار النسا”، من إخراج الفنانة المغربية سامية أقريو، بمشاركة طاقم من ألمع الممثلين، الذين يعدون بوضع المشاهدين في قلب التشويق حتى آخر حلقة: نورة الصقلي، ومريم الزعيمي، وفاطمة الزهراء قنبوع، وابتسام العروسي، وياسين أحجام، وإدريس الروخ.

هذا وتدور قصة المسلسل حول دار النسا التي توجد في قلب مدينة طنجة، حيث الأزقة الضيقة المفعمة بالحيوية والحياة، وحيث تمتزج روائح الشاي بالنعناع والخبز الساخن الخارج للتو من الفرن وأصوات الأطفال الذين يلعبون.

يبدو المكان هادئا حيث يقضي السكان أياما سعيدة ويعيشون حياة مريحة، لكن ظاهريا فقط، جيث مع مرور الحلقات، يختلف الواقع تماما، إذ تسقط الأقنعة، وتظهر تدريجيا أسرار الجميع.

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