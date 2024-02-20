عقار من الذهب قد يكون ناجعا لعلاج بعض الأمراض العصبية

2024-02-20 / 19:38
0
هبة بريس _ و م ع

يدرس فريق من العلماء بجامعة تكساس ساوث وسترن، حاليا، مدى فعالية عقار تجريبي “مغطى بجزيئات الذهب النانوية” في علاج بعض الأمراض العصبية، مثل باركنسون والتصلب العصبي المتعدد.

ويحتوي هذا العقار المسمى بJ “CNM-Au8” على جزيئات الذهب النانوية التي يمكنها اختراق حاجز الدم في الدماغ وتحسين إمدادات الطاقة إلى الخلايا العصبية، مما يمنع تراكم السموم الضارة والجزيئات غير المستقرة أو “الجذور الحرة” الناجمة عن المرضين المذكورين.

وفي هذا الإطار، قال بيتر سغوينا، طبيب متخصص في الأعصاب من جامعة تكساس ساوث وسترن، “نحن متفائلون بحذر بأننا سنكون قادرين على منع أو حتى عكس بعض الإعاقات العصبية باستخدام هذه الاستراتيجية”.

كما أوضح علماء من نفس الجامعة أنه يمكن تصنيع جزيئات الذهب النانوية بتكلفة زهيدة، مع تعديلها لدخول الخلايا بسرعة أو عبور حاجز الدم في الدماغ لتوصيل الدواء، ما “يجعلها مثالية للاستخدام كأدوية”.

يشار إلى أن عقار “CNM-Au8” وصل إلى مرحلة التجارب السريرية البشرية، حيث تم تصميمه خصيصا لتزويد الدماغ بأنزيم مساعد ومهم لاستقلاب الطاقة وإنتاج الوقود الخلوي المسمى “أدينوسين ثلاثي الفوسفاط” (ATP).

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا.. سقوط قت–لى في حادث إطلاق نار أمام محكمة مونبلييه

فرنسا.. سقوط قت–لى في حادث إطلاق نار أمام محكمة…

2024-02-20 / 19:22
Photo of أم غزاوية : ابنتي المعاقة أكلت يدها من الجوع

أم غزاوية : ابنتي المعاقة أكلت يدها من الجوع

2024-02-20 / 19:10
Photo of في رمضان.. إسرائيل تقيد دخول مواطنيها المسلمين إلى الحرم القدسي

في رمضان.. إسرائيل تقيد دخول مواطنيها المسلمين إلى الحرم…

2024-02-20 / 18:52
Photo of “الأمير ويليام” يدعو لإنهاء الحرب في غزة في أقرب وقت ممكن

“الأمير ويليام” يدعو لإنهاء الحرب في غزة في أقرب…

2024-02-20 / 18:05
Photo of السعودية تلزم المسؤولين وكبار الموظفين بارتداء البشت في العمل

السعودية تلزم المسؤولين وكبار الموظفين بارتداء البشت في العمل

2024-02-20 / 12:01
Photo of المفوضية الأوروبية تتخذ إجراءات رسمية ضد “تيك توك”

المفوضية الأوروبية تتخذ إجراءات رسمية ضد “تيك توك”

2024-02-20 / 10:00
Photo of الكنيست يفشل في عزل نائب أيد دعوى “الإبادة” ضد إسرائيل

الكنيست يفشل في عزل نائب أيد دعوى “الإبادة” ضد…

2024-02-19 / 23:47
Photo of إسبانيا..تفاصيل الحكم على جزائري يمتهن تهريب البشر

إسبانيا..تفاصيل الحكم على جزائري يمتهن تهريب البشر

2024-02-19 / 23:04
Photo of المجلس العسكري في غينيا يقرر حل الحكومة دون تحديد الاسباب

المجلس العسكري في غينيا يقرر حل الحكومة دون تحديد…

2024-02-19 / 21:56
Photo of الداخلية التونسية: إيقاف عنصر إرهابي خطير كان يحمل حزاما ناسفا

الداخلية التونسية: إيقاف عنصر إرهابي خطير كان يحمل حزاما…

2024-02-19 / 21:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق