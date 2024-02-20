عقار من الذهب قد يكون ناجعا لعلاج بعض الأمراض العصبية

هبة بريس _ و م ع

يدرس فريق من العلماء بجامعة تكساس ساوث وسترن، حاليا، مدى فعالية عقار تجريبي “مغطى بجزيئات الذهب النانوية” في علاج بعض الأمراض العصبية، مثل باركنسون والتصلب العصبي المتعدد.

ويحتوي هذا العقار المسمى بJ “CNM-Au8” على جزيئات الذهب النانوية التي يمكنها اختراق حاجز الدم في الدماغ وتحسين إمدادات الطاقة إلى الخلايا العصبية، مما يمنع تراكم السموم الضارة والجزيئات غير المستقرة أو “الجذور الحرة” الناجمة عن المرضين المذكورين.

وفي هذا الإطار، قال بيتر سغوينا، طبيب متخصص في الأعصاب من جامعة تكساس ساوث وسترن، “نحن متفائلون بحذر بأننا سنكون قادرين على منع أو حتى عكس بعض الإعاقات العصبية باستخدام هذه الاستراتيجية”.

كما أوضح علماء من نفس الجامعة أنه يمكن تصنيع جزيئات الذهب النانوية بتكلفة زهيدة، مع تعديلها لدخول الخلايا بسرعة أو عبور حاجز الدم في الدماغ لتوصيل الدواء، ما “يجعلها مثالية للاستخدام كأدوية”.

يشار إلى أن عقار “CNM-Au8” وصل إلى مرحلة التجارب السريرية البشرية، حيث تم تصميمه خصيصا لتزويد الدماغ بأنزيم مساعد ومهم لاستقلاب الطاقة وإنتاج الوقود الخلوي المسمى “أدينوسين ثلاثي الفوسفاط” (ATP).

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