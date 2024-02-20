قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا يحل بالمغرب (صور)

2024-02-20 / 19:28
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هبة بريس - الرباط

أفادت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب أن الجنرال مايكل لانجلي القائد القيادة الأمريكية لإفريقيا حل بالمغرب اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية إلى المملكة.

ومن المرتقب أن يلتقي المسؤول الأمريكي بنظرائه من المسؤولين بالجيش المغربي ، حيث أشارت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، في تغريدة على موقع “إكس” إن “قائد قوات أفريكوم، جنرال مشاة البحرية الأمريكية مايكل لانجلي، وصل إلى المغرب في زيارته الثالثة للمملكة”.

وقالت السفارة الأمريكية بالمغرب أن الزيارة تهدف الى“إجراء سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الدفاع ومناقشة المصالح الأمنية المشتركة ومجالات التعاون المستقبلية المحتملة”.

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