“الكوت ديفوار تثبِّت فاييه مدربا لمنتخب بلادها

هبة بريس /. رياضة

أعلن رئيس الكوت ديفوار لكرة القدم إدريس ديالو اليوم الاثنين 19 فبراير تعيين إيميرس فاييه مدربا لمنتخب بلاده المتوج معه بلقب كأس الأمم الإفريقية على أرضه مطلع الشهر الحالي.

وقال ديالو بمناسبة تسليم كأس الأمم الإفريقية إلى أحد الرعاة في أبيدجان: “كان إيميرس حتى الآن مدربًا بالوكالة وتم تثبته اليوم كمدرب أساسي إنه عقد لمدة عامين حتى كأس العالم 2026 قابل للتجديد”.

واستلم فاييه تدريب منتخب بلاده عقب إقالة المدرب الفرنسي جان-لوي غاسيه عقب نهاية دور المجموعات الكارثي للفيلة.

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