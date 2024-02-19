اكادير : احتراق سيارة واحتمال تماس كهربائي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهد حي بنا بتمراغت بمدينة أكادير، زوال اليوم الاثنين، حادث اندلاع النيران في سيارة خفيفة يرجح بسبب تماس كهربائي بمحركها.

وأفاد شهود عيان، أن السيارة تعود لشخص يعمل في مجال السباكة، وكان قد ركنها بالقرب من الرصيف، قبل أن يندلع الحريق فيها.

وأضاف الشهود، أن الحريق أتى على السيارة بالكامل، دون أن يسفر عن أي إصابات بشرية.

وحلت مصالح الوقاية المدنية من اجل اخماد النيران ، فيما تم فتح بحث قضائي في الحادث .

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