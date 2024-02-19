رئيس البرازيل يستدعي سفير بلاده في إسرائيل للتشاور

هبة بريس _ وكالات

ذكر مقال منشور في صحيفة فويا دي ساو باولو البرازيلية اليوم الاثنين أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا استدعى سفير البلاد لدى إسرائيل للتشاور.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد استدعى السفير البرازيلي في وقت سابق لتوبيخه عقب تصريحات للرئيس البرازيلي شبه فيها الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين، إن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيظل “شخصا غير مرغوب فيه” في إسرائيل حتى يتراجع عن تعليقاته، التي شبه فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكر بيان صادر عن مكتب كاتس، أن الوزير قال لسفير البرازيل “لن ننسى ولن نغفر. إنه هجوم معاد للسامية خطير. باسمي وباسم مواطني إسرائيل- فلتبلغ الرئيس لولا بأنه شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يتراجع”.

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