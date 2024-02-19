Exif_JPEG_420

وجدة.. تشكيل لجنة للتضامن مع ساكنة فجيج ضد تفويت الماء

2024-02-19 / 16:38
0
هبة بريس - وجدة

بمبادرة من فرع الحزب الإشتراكي الموحد بوجدة، عقدت عدد من الإطارات والفعاليات لقاء تواصليا بمقر هذا الأخير، يوم السبت 17 فبراير الجاري، للوقوف على الوضع بمدينة فجيج وتطوراته.

وحسب بيان توصل به موقع “هبة بريس” بنسخة منه، أنه على اثر الحراك الذي تخوضه الساكنة منذ ازيد من مائة يوم، احتجاجا على تفويت المجلس البلدي لفجيج تدبير قطاع الماء لمجموعة الشرق و البحث بشكل جماعي عن سبل التضامن مع الساكنة، و بعد نقاش مستفيض حول الوضع وآفاق العمل.

ويضيف البيان، فإن الإطارات والفعاليات المعنية، و اذ تسجل أن الاحتجاجات التي تخوضها الساكنة بفجيج و التي تعرف مشاركة وازنة للنساء ،مشروعة وسلمية وحضارية ،و ترفض تفويت قطاع الماء وعدم الاخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة وكون الماء حق من حقوق الإنسان تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وزالقوانين الوطنية كما أنه ملك عمومي مشترك، فانها تعلن ما يلي:

– استنكارها اعتقال ابراهيمي محمد، عضو التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج و متابعته في حالة اعتقال، ومتابعة زايد حليمة في حالة سراح بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة، وتطالب بوقف متابعتهما، وتشكر عاليا في ذات الوقت هيئة الدفاع و تهيب بالاساتذة المحامين والمحاميات بتعزيز دفاع المواطنين محمد ابراهيمي وزايد حليمة.
– تطالب السلطات بالكف عن نهج سياسة التماطل والتجاهل و التسويف والانكباب على حل المشكل بالاستجابة لمطالب الساكنة بما فيها رفع التهميش والاقصاء على المنطقة واعتماد سياسة تنموية حقيقية كفيلة بالارتقاء بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة.
و عليه، يضيف البيان ذاته، ووعيا بما يوجد عليه وضع الساكنة بمدينة فجيج في مقاومتها ضد تفويت تدبير الماء، تعلن ما يلي :
– تأسيس اللجنة المحلية للتضامن مع ساكنة فجيج بوجدة.
– تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع ساكنة فجيج يوم الجمعة 23 فبراير 2024 على الساعة السادسة والنصف مساء بساحة 16غشت بوجدة، ودعوة كافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة فيها.
– تسطير اشكال نضالية تضامنية أخرى مع ساكنة فجيج.
وفي الأخير، فإننا إذ نعبر عن تضامننا، فإننا نحيي عاليا ساكنة فجيج التي عبرت بشكل راق عن نضجها و وعيها و في مقدمتها المرأة الفجيجية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of وزير الفلاحة يتفقد مشاريع باقليمي صفرو وافران

وزير الفلاحة يتفقد مشاريع باقليمي صفرو وافران

2024-02-19 / 17:38
Photo of اكادير : انهيار سقف منزل في طور البناء وإصابة عامل

اكادير : انهيار سقف منزل في طور البناء وإصابة…

2024-02-19 / 17:20
Photo of إحداث معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات بالبيضاء على طاولة مجلس الحكومة

إحداث معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات بالبيضاء على…

2024-02-19 / 17:01
Photo of السياقة الإستعراضية تقود شخصين للاعتقال بطنجة

السياقة الإستعراضية تقود شخصين للاعتقال بطنجة

2024-02-19 / 16:48
Photo of نجم ريال مدريد “فينيسيوس” يحل بمراكش ويزور مؤسسة تعليمية

نجم ريال مدريد “فينيسيوس” يحل بمراكش ويزور مؤسسة تعليمية

2024-02-19 / 15:51
Photo of تيزنيت : اعتقال رجل أعمال متهم باضرام النار في سيارة زوجته

تيزنيت : اعتقال رجل أعمال متهم باضرام النار في…

2024-02-19 / 15:38
Photo of حجز أزيد من 21 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

حجز أزيد من 21 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر…

2024-02-19 / 15:10
Photo of طقوس ” عبدة الشيطان ” بسواحل اشتوكة تستنفر السلطات

طقوس ” عبدة الشيطان ” بسواحل اشتوكة تستنفر السلطات

2024-02-19 / 13:09
Photo of هل يتدخل آيت الطالب لوضع حد لسماسرة “الحديد” ولوازم العمليات الجراحية بالمستشفيات ؟

هل يتدخل آيت الطالب لوضع حد لسماسرة “الحديد” ولوازم…

2024-02-19 / 11:37
Photo of سجن العرجات: محمد زيان تقدم بإشعار مكتوب حول فك إضرابه عن الطعام

سجن العرجات: محمد زيان تقدم بإشعار مكتوب حول فك…

2024-02-19 / 11:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق