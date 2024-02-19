وجدة.. تشكيل لجنة للتضامن مع ساكنة فجيج ضد تفويت الماء

هبة بريس - وجدة

بمبادرة من فرع الحزب الإشتراكي الموحد بوجدة، عقدت عدد من الإطارات والفعاليات لقاء تواصليا بمقر هذا الأخير، يوم السبت 17 فبراير الجاري، للوقوف على الوضع بمدينة فجيج وتطوراته.

وحسب بيان توصل به موقع “هبة بريس” بنسخة منه، أنه على اثر الحراك الذي تخوضه الساكنة منذ ازيد من مائة يوم، احتجاجا على تفويت المجلس البلدي لفجيج تدبير قطاع الماء لمجموعة الشرق و البحث بشكل جماعي عن سبل التضامن مع الساكنة، و بعد نقاش مستفيض حول الوضع وآفاق العمل.

ويضيف البيان، فإن الإطارات والفعاليات المعنية، و اذ تسجل أن الاحتجاجات التي تخوضها الساكنة بفجيج و التي تعرف مشاركة وازنة للنساء ،مشروعة وسلمية وحضارية ،و ترفض تفويت قطاع الماء وعدم الاخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة وكون الماء حق من حقوق الإنسان تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وزالقوانين الوطنية كما أنه ملك عمومي مشترك، فانها تعلن ما يلي:

– استنكارها اعتقال ابراهيمي محمد، عضو التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج و متابعته في حالة اعتقال، ومتابعة زايد حليمة في حالة سراح بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة، وتطالب بوقف متابعتهما، وتشكر عاليا في ذات الوقت هيئة الدفاع و تهيب بالاساتذة المحامين والمحاميات بتعزيز دفاع المواطنين محمد ابراهيمي وزايد حليمة.

– تطالب السلطات بالكف عن نهج سياسة التماطل والتجاهل و التسويف والانكباب على حل المشكل بالاستجابة لمطالب الساكنة بما فيها رفع التهميش والاقصاء على المنطقة واعتماد سياسة تنموية حقيقية كفيلة بالارتقاء بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة.

و عليه، يضيف البيان ذاته، ووعيا بما يوجد عليه وضع الساكنة بمدينة فجيج في مقاومتها ضد تفويت تدبير الماء، تعلن ما يلي :

– تأسيس اللجنة المحلية للتضامن مع ساكنة فجيج بوجدة.

– تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع ساكنة فجيج يوم الجمعة 23 فبراير 2024 على الساعة السادسة والنصف مساء بساحة 16غشت بوجدة، ودعوة كافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة فيها.

– تسطير اشكال نضالية تضامنية أخرى مع ساكنة فجيج.

وفي الأخير، فإننا إذ نعبر عن تضامننا، فإننا نحيي عاليا ساكنة فجيج التي عبرت بشكل راق عن نضجها و وعيها و في مقدمتها المرأة الفجيجية.

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