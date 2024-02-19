هل يتدخل آيت الطالب لوضع حد لسماسرة “الحديد” ولوازم العمليات الجراحية بالمستشفيات ؟

2024-02-19 / 11:37
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هبة بريس - الرباط

في الوقت الذي تبذل فيه مجهودات جبارة بتعليمات من الملك محمد السادس، لإصلاح عدد من القطاعات وفي مقدمتها قطاعي الصحة والتعليم، يتعمد عدد من “الطفيليات” تلويث صورة المنظومة الصحية بشكل خاص والإساءة لمجهودات الدولة بشكل عام بممارسات مرفوضة وغير قانونية.

وتزامنا مع الزلزال الذي شهده القطاع الصحي بمدينة فاس، على خلفية إيقاف عدد من الأطر الصحية من أطباء وممرضين واداريين وكذا حراس أمن خاص، بتهم عدة، ارتفعت أصوات عدد من المواطنين الذي سلطوا الضوء على ممارسات خطيرة تقع بعدد من المستشفيات بالمملكة.

وفي حديث مع هبة بريس، كشف عدد من المواطنين، عن وجود “سماسرة” داخل عدد من المراكز الصحية بمختلف مدن المملكة، والذين يوجهون المرضى ومرافقيهم نحو صيدليات ومحلات معينة لبيع لوازم العمليات الجراحية قصد اجرائها بالمستشفيات المعنية.

وأضاف مواطنين ل”هبة بريس”، أنهم وقعوا ضحايا لعمليات سمسرة خطيرة من أشخاص يشتغلون بمناصب مختلفة داخل المستشفيات والذين يأمرونهم باقتناء لوازم العمليات الجراحية خاصة عمليات “الكسور” من عناوين محددة.

وتابع المواطنون أنهم حاولوا اقتناء المستلزمات الطبية التي توصف لهم من الأطباء من صيدليات ومحلات أخرى بأثمنة مناسبة، قبل أن يفاجؤوا برفضها من المسؤولين بالمستشفيات، ومطالبتهم بإرجاعها واقتناءها من أماكن معينة بأسعار مضاعفة.

وأمام هذه الممارسات اللاقانونية، طالب ذات المتحدثون، المصالح المعنية بضرورة التدخل لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة التي تحول دون إصلاح المنظومة وتسيء بشكل كبير لها وللبلد.

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‫4 تعليقات

  1. هل يتدخل آيت الطالب لوضع حد لسماسرة “الحديد” ولوازم العمليات الجراحية بالمستشفيات ؟

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  4. الكثيرين وقعوا ضحايا لعمليات سمسرة خطيرة من أشخاص يشتغلون بمناصب مختلفة داخل المستشفيات

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