المنتخب الوطني المغربي يتوج بالبطولة العربية للريكبي السباعي

2024-02-17 / 19:21
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هبة بريس - و م ع

توج المنتخب المغربي للريكبي السباعي بالبطولة العربية التاسعة للعبة (رجال)، بعد فوزه في المباراة النهائية، اليوم السبت بمدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف، على نظيره الإماراتي بحصة 19 مقابل 14.

وفرضت العناصر الوطنية سيطرتها على منتخبات السعودية وسوريا وتونس وليبيا ومصر والامارات بفضل لاعبين متمرسين أبانوا عن مهارات تقنية جد عالية نالت استحسان الجمهور الذي تابع أطوار البطولة العربية بمدينة الطائف.

وكان المنتخب المغربي للريكبي السباعي قد تأهل للمباراة النهائية للبطولة العربية التاسعة للعبة (رجال)، التي ينظمها الاتحاد العربي للعبة بالتعاون مع الاتحاد السعودي بعد فوزه الكاسح على نظيره المصري بحصة 33 لصفر.

يذكر أن قرعة البطولة أوقعت المنتخب المغربي رجال ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات تونس وليبيا والسعودية وسوريا، فيما ضمت الأولى منتخبات الإمارات ومصر والأردن وفلسطين والعراق.

وفي مباراة الترتيب تغلبت تونس على مصر بحصة 19 مقابل 7.

أما في المباراة النهائية سيدات، فتوج المنتخب التونسي للريكبي السباعي بعد فوزه الكاسح على الامارات بحصة 33 مقابل 5

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